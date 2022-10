In dem Mordprozess hatte die Anklage Syed als »verschmähten Liebhaber« dargestellt, der seine Ex-Freundin getötet habe, nachdem sie mit ihm Schluss gemacht hatte. Lees Leiche war im Februar 1999 in einem Wald gefunden worden. Die 18-Jährige war erwürgt worden.

Sein Fall war 2014 durch den Podcast »Serial« bekannt geworden, in dem der Fall beleuchtet und Syeds Schuld in Zweifel gezogen wurde. Im US-Sender HBO lief zudem eine Dokuserie unter dem Titel »The Case Against Adnan Syed«.