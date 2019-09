Lange war die Ursache für den Absturz von Air-France-Flug 447 unklar. Erst im Mai 2011 konnten Leichen und der Flugdatenschreiber aus etwa 4000 Metern Tiefe geborgen werden. Inzwischen ist klar, dass unter anderem vereiste Sensoren mitverantwortlich waren für das Unglück.

Trotzdem bleibt der Absturz mit 228 Toten vor gut zehn Jahren vorerst ohne juristische Folgen: Das Verfahren gegen Air France und den europäischen Flugzeugbauer Airbus wurde nun eingestellt. Der Unfall erkläre sich durch das beispiellose Zusammenkommen mehrerer Umstände, ließen französische Ermittler verlauten.

Hinterbliebene reagierten empört. Eine Vereinigung von Angehörigen der Opfer wolle Beschwerde gegen die Anordnung der Ermittlungsrichter einlegen, kündigte der Anwalt der Gruppe, Alain Jakubowicz, an.

Streit über Schulung der Piloten

Die Air-France-Maschine war am 1. Juni 2009 auf dem Weg von Rio de Janeiro nach Paris in ein schweres Gewitter geraten und von den Radarschirmen verschwunden. Der Airbus stürzte 650 Kilometer von der Insel Fernando de Noronha entfernt in den Atlantik. Unter den Opfern waren auch 28 Deutsche.

Mit ihrer jetzigen Entscheidung stellen sich die Ermittlungsrichter gegen die Staatsanwaltschaft, die erst kürzlich ankündigt hatte, Air France wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht bringen zu wollen. Die Ermittler hatten der Airline nach früheren Angaben unter anderem vorgeworfen, die Piloten des Airbus A330 nicht ausreichend geschult zu haben.