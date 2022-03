Paris Mann vermietet Appartement unerlaubt bei Airbnb – und muss 221.000 Euro zahlen

Zwei Zimmer für 178 Euro – pro Nacht: Die Untervermietung seiner Wohnung wird für einen Mann in Paris teuer. Er muss knapp 200.000 Euro an die Besitzer überweisen. Plus Mietschulden und Reparaturen.