Im Vorfeld der Fernsehsendung hatten Polizeibeamtinnen und -beamte Flyer in Berningers Heimatort Wörth am Main verteilt, um auf die Sendung aufmerksam zu machen. 4,74 Millionen Menschen hatten die Sendung am Mittwochabend gesehen.

Bei den Ermittlungen konzentriert sich die Polizei nach eigenen Angaben schon länger auf Menschen in der Region Wörth. Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass es noch Mitwisser gibt, die bislang schweigen. Außerdem untersuchen die Beamten, ob es einen Zusammenhang zu einem Einbruch in der Bäckerei von Berningers Eltern gibt, der einige Monate vor der Tat stattgefunden hatte.