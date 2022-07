Es ist eine neue Wende in einem Kriminalfall, der in den USA – und darüber hinaus – für Schlagzeilen sorgte. Casey White, der Häftling, der Ende April mithilfe einer Gefängniswärterin aus seiner Zelle im US-Bundesstaat Alabama floh, ist wegen Mordes an der Frau angeklagt worden. Das sagte der Bezirksstaatsanwalt für Lauderdale, Chris Connolly. Bisher hatten die Behörden ihren Tod als Suizid eingestuft.