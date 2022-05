Die Polizistin Vicky White sollte am Freitag einen Häftling vom Gefängnis zum örtlichen Gericht im Bezirk Lauderdale bringen. Der Häftling Casey White sollte dort angeblich psychologisch untersucht werden. Die Polizistin und der Häftling sind laut Behördenangaben nicht miteinander verwandt. Vicky White holte den Insassen aus dem Gefängnis ab – doch die beiden tauchten nicht am Gericht auf. Seitdem sind sie verschwunden. So berichten es mehrere US-Medien übereinstimmend . Inzwischen habe sich herausgestellt, dass keine psychologische Untersuchung für Casey White angeordnet war.

Laut Polizei ist derzeit unklar, wo sich die beiden befinden – man wüsste nicht einmal, ob sie noch in Alabama seien. Auch, in welchem Fahrzeug sie womöglich unterwegs seien, wisse man nicht.

Schon um kurz nach 11 Uhr habe jemand das Auto von Vicky White auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums gesehen. Am Samstag sichtete die Polizei nach eigenen Angaben Videoaufnahmen von dem Parkplatz, habe aber nicht sehen können, ob die beiden in ein anderes Fahrzeug gewechselt seien.

Casey White saß Medienberichten zufolge seit 2019 eine Freiheitsstrafe von 75 Jahren für mehrere Vergehen im Jahr 2015 ab – unter anderem wegen versuchten Mordes, Entführung und Einbruch. Außerdem soll er im Gefängnis gestanden haben, eine Frau erstochen zu haben. Anschließend habe er auf »nicht schuldig« plädiert, weil er bei der Tat unzurechnungsfähig gewesen sei. Der Prozess in diesem Fall steht noch aus.

»Der Mann sitzt wegen Mordes in Haft und hat nichts zu verlieren«, sagte der zuständige Sheriff. Vicky White sei auf jeden Fall in Gefahr, unabhängig davon, ob sie Casey White bei der Flucht geholfen habe. »Wir wissen nicht, ob sie ihm geholfen hat und werden das auch nicht besprechen, bis wir nicht den definitiven Beleg haben, dass es so war«, sagte er. »Wir nehmen bisher an, dass sie gegen ihren Willen entführt wurde, bis wir das Gegenteil beweisen können.«