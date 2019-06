Alabama Schwangere verliert Kind nach Bauchschuss - und wird wegen Totschlags angeklagt

Im US-Bundesstaat Alabama ist eine 27-Jährige für den Totschlag an ihrem ungeborenen Kind angeklagt worden. Das berichten mehrere Medien, darunter die "New York Times" und die Zeitung "The Birmingham News".

Hintergrund ist demnach ein Vorfall im Dezember 2018 in der Stadt Birmingham. Die Schwangere soll mit einer Frau in Streit geraten sein. Dabei soll es um den Vater des ungeborenen Kindes gegangen sein.

Die Ermittler sagen, die Schwangere habe den Streit ausgelöst. Sie habe die andere Frau bedrängt, deswegen habe sich die zweite Frau gewehrt. Die Frau habe der Schwangeren in den Bauch geschossen. Trotz einer Notoperation habe man das fünf Monate alte ungeborene Kind nicht retten können.

"Das einzig wahre Opfer ist das Kind"

"Die Ermittlungen haben ergeben, dass das einzig wahre Opfer das Kind ist", sagte der Polizist Danny Reid laut den Berichten. Sie habe den Streit angestiftet und gefördert, der schließlich zum Tod des Kindes geführt habe. Die 27-Jährige kam in Haft.

Der Fall löste in den USA Empörung aus. Nicht nur wegen der wohl beispiellosen Anklage - sondern weil derzeit ohnehin die strengen Abtreibungsregeln Alabamas debattiert werden. Amanda Reyes vom "Yellowhammer Fund", der Frauen bei Abtreibungen berät, kritisierte, dass der Staat Alabama jede Handlung einer Schwangeren, die die Gesundheit des Kindes bedrohen könnte, als krimineller Akt behandeln würde.

Laut "New York Times" sind Föten egal welchen Alters in Alabama eine Person, die Opfer krimineller Handlungen werden könne. So seien Frauen wegen Drogenkonsums angeklagt worden, oder weil sie in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen seien, bei dem das ungeborene Kind gestorben sei.