Nach der Mordserie an Muslimen hat die Polizei in Albuquerque im US-Bundesstaat New Mexico einen Verdächtigen festgenommen. Man habe das Fahrzeug ausfindig gemacht, das vermutlich mit dem jüngsten Mord an einem muslimischen Mann in Zusammenhang stehe, teilte Polizeichef Harold Medina bei Twitter mit. Der Fahrer sei festgenommen worden. Er sei »Hauptverdächtiger« in den Mordfällen.