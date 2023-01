»Wenn auch nur einer dieser drei Leute – Alec Baldwin, Hannah Gutierrez-Reed oder David Halls – seinen Job gemacht hätte, wäre Halyna Hutchins heute noch am Leben. So einfach ist das«, hieß es in einem Statement der Anklage. Gegenüber CNN sagte Staatsanwältin Mary Carmack-Altwies: »Nur weil es ein Unfall war, heißt es nicht, dass es nicht kriminell war.«

Schauspielverband sieht Schuld bei Waffenmeisterin

Die Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA verteidigte daraufhin Baldwin in einer öffentlichen Mitteilung . Die Anklage läge falsch in der Annahme, dass es die Aufgabe eines Schauspielers sei, eine Schusswaffe am Set zu kontrollieren. »Schusswaffen werden unter Aufsicht mehrerer Experten zur Verfügung gestellt, welche für deren sichere Handhabung zuständig sind«, heißt es. »Jeder, der am Set eine Schusswaffe ausgehändigt bekommt, muss ein Training zu dessen sicherer Handhabung durchlaufen, aber jede Nutzung muss zusätzlich von einem professionellen Waffenmeister sowie dem Arbeitgeber überwacht werden.«