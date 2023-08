Gutachten von Schusswaffenexperten Alec Baldwin soll bei »Rust«-Dreh doch abgedrückt haben

Die mit dem Fall betrauten Sonderstaatsanwälte Kari Morrissey und Jason Lewis hatten eine neue forensische Untersuchung der Waffe in Auftrag gegeben. Der Bericht von Lucien und Michael Haag wurde ihnen Anfang des Monats vorgelegt und am Dienstag in einer öffentlichen Gerichtsakte veröffentlicht, wie variety.com berichtet.