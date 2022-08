Ermittlungen zu tödlichem Schuss auf Filmset »Baldwin zeigt mit dem Finger auf andere«

Baldwin hielt Waffe in der Hand

Der tödliche Schuss ereignete sich im Oktober 2021 bei den Dreharbeiten zu dem Low-Budget-Western »Rust« auf einer Filmranch in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico. Die Kamerafrau Halyna Hutchins wurde dabei getötet. Regisseur Joel Souza wurde an der Schulter getroffen. Baldwin, der als Hauptdarsteller und Produzent bei dem Film mitwirkte, hatte die Waffe bei der Probe für eine Szene in der Hand gehalten. Untersuchungen ergaben, dass in dem Colt scharfe Munition steckte.