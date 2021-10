Mutmaßliches Gewaltverbrechen Toter am Alexanderplatz – Tatverdächtiger in U-Haft

Stadtreiniger haben am Freitagmorgen einen schwer verletzten Mann am Berliner Alexanderplatz entdeckt, er starb noch vor Ort. Nun kam ein 22-Jähriger in Untersuchungshaft, es besteht dringender Tatverdacht.