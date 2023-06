»Star-Koch Alfons Schuhbeck muss ins Gefängnis!«, schreibt die »Bild «-Zeitung am Montag. Wahrscheinlich werde er in der Justizvollzugsanstalt von Landsberg landen, wo schon der Klatten-Erpresser Helg Sgarbi und Fußball-Legende Uli Hoeneß gesessen hätten. Doch ganz so weit ist es noch nicht. »Der Haftantritt droht erst, wenn eine andere Kammer des Landgerichts München I rechtskräftig über die Einziehungsentscheidung entschieden hat«, sagte Schuhbecks Anwalt Ali Norouzi dem Blatt. Schuhbeck habe von seinen legitimen Rechtsmitteln Gebrauch gemacht und akzeptiere die Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Schuhbeck übernehme Verantwortung und sei bemüht »den Schaden in voller Höhe wieder gutzumachen«, so der Anmwalt weiter.