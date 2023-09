Schüsse auf Touristen

Ein dritter französisch-marokkanischer Tourist wurde demnach von der algerischen Küstenwache festgenommen. Laut Le360 bestand die Gruppe am Dienstag aus vier Männern. Alle waren demnach auf Jetskis unterwegs. »Wir hatten uns verirrt«, zitierte die marokkanische Website Al Omk den Bruder eines der mutmaßlich Getöteten. Demnach war ihm und seinen Begleitern der Treibstoff ausgegangen. »Wir wussten, dass wir in Algerien waren, weil ein schwarzes algerisches Schlauchboot auf uns zukam« und die Menschen an Bord »auf uns schossen«, sagte er.