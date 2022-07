Zur NSDAP in Österreich war der gelernte Kaufmann 1931 mit 19 Jahren gestoßen. Nach dem sogenannten Anschluss Österreichs an das »Dritte Reich« 1938 machte er Karriere in Eichmanns Wiener »Zentralstelle für jüdische Auswanderung«. Eichmann und Brunner entwickelten dort eine besonders effiziente Methode, die Opfer auszuplündern, ehe man sie aus dem Lande trieb und ab 1941 systematisch umbrachte.