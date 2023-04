Die Ermittlungen in der Umgebung hätten zwei Zielrichtungen, sagte ein Polizeisprecher. »Einmal möchten wir nach möglichen Spuren und einer möglichen Tatwaffe suchen.« Dafür werde die nähere Umgebung des Hauses abgesucht. Zudem sollen die Nachbarn der beiden Opfer befragt werden. Es könne sein, dass dafür mehr als hundert Personen in der Umgebung befragt würden. Da ein Bach in der Nähe verlaufe, seien auch Taucher zur Suche dort im Einsatz.

Ansonsten sei die Kriminalpolizei nun mit der Auswertung der vor Ort sichergestellten Spuren beschäftigt, beispielsweise mit der Auswertung von Mobiltelefonen.