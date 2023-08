Ein Mann hat in Oberbayern mit einem Gasdruckgewehr auf Polizisten geschossen, die sein Elternhaus umstellt hatten. Die Beamten hätten daraufhin selbst unter anderem einen Warnschuss abgegeben, teilte die Polizei am Mittwoch mit . Bei dem Einsatz in Altenstadt im Landkreis Weilheim-Schongau, der sich vom Dienstagabend bis zum frühen Mittwochmorgen zog, wurden demnach zwei Spezialkräfte der Polizei und der Mann leicht verletzt.