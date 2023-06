Ein 13-jähriges Mädchen aus Altentreptow in Mecklenburg-Vorpommern ist nach der mutmaßlichen Einnahme von Drogen gestorben. Das teilte die Polizei am Montagabend auf Twitter mit . Sie Polizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein. Eine 15-Jährige, die mutmaßlich ebenfalls die Drogen eingenommen haben soll, liege weiter in einer Klinik. Sie sei auf dem Weg der Besserung, hieß es .