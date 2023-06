»Wir gehen davon aus, dass die gefährliche Droge weiterhin im Umlauf ist«

Außerdem befinde sich eine 14-Jährige »in sehr kritischem Zustand« im Krankenhaus. Sie soll, wie die 13-Jährige, die am Montag im Klinikum in Neubrandenburg gestorben war, ebenfalls eine sogenannte »Blue Punisher«-Pille eingenommen haben. Diese Pillen enthalten laut Polizei eine sehr hohe Dosis MDMA. Unter bestimmten Umständen kann den Ermittlern zufolge »schon die Einnahme einer Pille oder auch nur einer halben Pille lebensbedrohlich sein«. Die Jugendliche war den Angaben der Ermittler zufolge am Montagabend von Polizisten mit gesundheitlichen Problemen auf einem Gehweg in Neubrandenburg entdeckt worden.