Amber Heards erstes Interview nach Prozessende »Ich mache der Jury keine Vorwürfe«

»Die Geschworenen dachten, Sie würden lügen«

Die Moderatorin konfrontierte Heard mit den Fakten: »Es gibt keine höfliche Art, es zu sagen: Die Jury hat sich die Beweise angesehen, die Sie präsentiert haben. Sie haben Ihre Zeugen gehört und sie haben Ihnen nicht geglaubt«, so Guthrie. »Sie dachten, Sie würden lügen.«

»Wie hätten sie nicht zu dieser Schlussfolgerung kommen sollen?«, fragte Heard. Wochenlang hätten die Geschworenen »non-stop und unbarmherzig Zeugenaussagen von bezahlten Angestellten« anhören müssen.

»Es ist mir egal, was jemand über mich denkt oder wie er bewertet, was in meinen vier Wänden vor sich geht, in meiner Ehe, hinter verschlossenen Türen«, so Heard weiter. »Ich finde nicht, dass ein Durchschnittsmensch diese Dinge wissen sollte, deshalb nehme ich es auch nicht persönlich.« Aber die Art, wie ihre Position in den sozialen Medien dargestellt worden sei, sei einfach nicht fair gewesen.