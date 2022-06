Trotz des Urteils und dem Ende des Prozesses geht die Deutung der Aussagen von Heard und Depp öffentlich weiter – Heard äußerte sich zuletzt in Ausschnitten eines TV-Interviews, das am Freitag vollständig ausgestrahlt werden soll. Dort sagt sie unter anderem, dass sie Depp gegenüber keinen Groll hege, und dass sie der Jury nicht die Schuld an dem Urteil gebe. Depp sei »eine beliebte Persönlichkeit und die Leute glauben, sie würden ihn kennen«, sagte sie. »Er ist ein fantastischer Schauspieler.«