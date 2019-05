Bayern hat einen Afghanen abgeschoben, der an den Angriffen auf Passanten in Amberg beteiligt war. Er habe am Dienstagabend in München einen Flieger betreten, teilte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) mit.

Vier junge Männer hatten kurz vor dem Jahreswechsel in Amberg wahllos Passanten und Polizisten angegriffen. Das Amtsgericht verurteilte sie zu Haftstrafen, drei davon wurden zur Bewährung ausgesetzt. Der nun Abgeschobene 18-Jährige wurde nach dem Urteil in Abschiebehaft genommen.

Im Fall eines noch minderjährigen Afghanen lasse hingegen ein Verbot des Bundesamtes für Flüchtlinge eine Abschiebung nicht zu. Das Innenministerium habe sich jedoch für einen Widerruf eingesetzt. Ein weiterer Verurteilter werde geduldet, da er Vater eines deutschen Kindes sei.

Der Haupttäter solle zunächst in Deutschland seine Freiheitsstrafe absitzen. Danach wolle man alle rechtlichen Hebel in Bewegung setzen, um ihn abzuschieben, hatte Innenminister Herrmann gesagt.

"Blitzableiter für Bürger"

Die Angriffe hatten eine Debatte über die Abschiebung ausländischer Straftäter ausgelöst. Der Amberger Richter Peter Jung warnte davor bei der Urteilsverkündung davor, in den Angeklagten einen "Blitzableiter für Bürger zu sehen", die die Vorfälle stark aufgewühlt hätten.

Insgesamt wurde laut Behördenangaben 24 abgelehnte afghanische Asylbewerber abgeschoben. 14 davon lebten in Bayern. Unter diesen sind laut den Behörden sechs rechtskräftig verurteilte Straftäter. Neben Bayern wurden auch abgelehnte afghanische Asylbewerber aus Baden-Württemberg, Hessen, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin abgeschoben.