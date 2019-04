Die Amberger Polizei hat es mit einem Mann zu tun, der allem Anschein nach zu faul war, um auf die Toilette zu gehen. Wie die Beamten mitteilten, habe sich eine Frau an die Polizei gewendet, weil sie immer wieder Urin in ihrer Regentonne bemerkt hatte.

Ein paar Wochen sei das so gegangen, sagte ein Sprecher. Doch nun sei das Rätsel dank eines Zeugen gelöst worden. Der erwischte den Nachbarn der 35-Jährigen demnach auf frischer Tat. Der 20-Jährige habe in Flaschen gepinkelt und den Inhalt aus dem Fenster seiner Dachgeschosswohnung aus dem Fenster gekippt. Über die Dachrinne sei der Urin in die Regentonne der Nachbarin geflossen.

Der junge Mann verfüge nur über eine Etagentoilette. Laut Polizei erhält er eine Ordnungswidrigkeitsanzeige und sei aufgefordert worden, "dieses Verhalten zu unterlassen".