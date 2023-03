Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International prangert an, dass Polizeieinheiten in aller Welt zunehmend Gummigeschosse, Tränengas und ähnliche Mittel gegen friedlich Demonstrierende einsetzten. Das werde immer mehr zur Routine und führe zu mehr und schwereren Verletzungen sowie Todesfällen, teilte Amnesty in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht mit dem Titel »My Eye exploded« (deutsch: Mein Auge explodierte) mit.