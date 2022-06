Nach Angaben der Feuerwehr von Mittwochabend wurden insgesamt 22 Menschen in Berliner Krankenhäusern behandelt. »Wir selbst haben vor Ort 17 Menschen versorgt und in Krankenhäuser gebracht«, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Davon seien sechs Betroffene lebensbedrohlich und drei schwer verletzt gewesen. Weitere Menschen hätten sich eigenständig in Kliniken gemeldet.