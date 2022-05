CNN meldete am Mittwoch , der 18-Jährige habe der 15-Jährigen aus Frankfurt am Dienstag geschrieben, er werde das Feuer in einer Grundschule eröffnen.

Grundschulmassaker in Texas: Als der Tod nach Uvalde kam Von Marc Pitzke, New York

Der 18-Jährige habe ihr Videos von sich geschickt und auch angekündigt, sie in Europa besuchen zu wollen. Nach eigenen Angaben sprach die Jugendliche täglich über den Chat-Dienst Facetime mit dem Angreifer und hatte auch auf zwei weiteren Apps Kontakt mit ihm. CNN sagte die Deutsche, sie habe den späteren Täter als freundlichen Einzelgänger wahrgenommen. Allerdings habe es auch Alarmsignale gegeben. In einer Nachricht schrieb R. demnach, er habe »tote Katzen auf Häuser geworfen«.

Der 18-jährige Salvador R. hatte am Dienstag an der Grundschule Robb Elementary School in der texanischen Kleinstadt Uvalde mit einem Sturmgewehr 21 Menschen erschossen, 19 Schulkinder und zwei Lehrerinnen. Zuvor hatte er seiner Großmutter ins Gesicht geschossen und sie dabei schwer verletzt. Der Angreifer wurde von der Polizei erschossen.

Der texanische Gouverneur Greg Abbott sagte am Mittwoch, der Angreifer habe vor der Tat »auf Facebook« mehrere Botschaften veröffentlicht, die jenen ähneln, über die CNN nun berichtete. Ein Sprecher des Facebook-Mutterkonzerns Meta erklärte daraufhin, es habe sich um private Nachrichten gehandelt.

Diskussion über Waffengesetze – ohne Aussicht auf Veränderung

Die Tragödie von Uvalde hat in den USA die Debatte um eine Verschärfung der Waffengesetze neu entfacht. Ein solcher Schritt allerdings scheitert seit vielen Jahren an einer grundlegenden Uneinigkeit zwischen Demokraten und Republikanern in dieser Frage. Während viele Demokraten seit Langem eine substanzielle Verschärfung der Vorschriften für Waffenbesitz im Land fordern, sind viele Republikaner vehement dagegen. Abbott argumentierte auch am Mittwoch, strengere Gesetze seien nicht die Lösung, um Amokläufe wie den jüngsten in Texas zu verhindern.

In einer ersten Reaktion hatte US-Präsident Joe Biden klare Worte gewählt. »Als Nation müssen wir uns fragen, wann in Gottes Namen wir der Waffenlobby die Stirn bieten werden«, sagte Biden am Dienstagabend (Ortszeit) im Weißen Haus. »Die Vorstellung, dass ein 18-jähriger Junge in ein Waffengeschäft gehen und zwei Sturmgewehre kaufen kann, ist einfach falsch.«