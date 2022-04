Die niederländische Grenzpolizei hat drei Schmuggler festgesetzt, die hunderttausende Baby-Aale illegal über den Amsterdamer Flughafen Schiphol schleusen wollten. Die zwei Männer und eine Frau aus Malaysia wurden am Montag mit den Baby-Aalen im Gepäck festgenommen, wie die Behörden am Donnerstag mitteilten. Den Grenzbeamten waren die Schmuggler aufgefallen, weil diese versuchten, acht Koffer durch die Sicherheitskontrolle zu bringen.

In den vergangenen vier Jahrzehnten ist die Aalpopulation in Europa stark geschrumpft – in einigen Gebieten um bis zu 99 Prozent. Junge durchsichtige Aale, sogenannte Glasaale, sind in Asien besonders begehrt, wo sie in Farmen gemästet werden. Mitte der 2000er-Jahre überstieg ihr Preis sogar den von Kaviar.