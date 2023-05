Seit Januar in Untersuchungshaft

Tandler sowie ihr Geschäftspartner Darius N. waren im Januar auf der Grundlage von Haftbefehlen des Amtsgerichts München festgenommen worden und sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Nach dem Landgericht München I hatte im April auch das Oberlandesgericht München (OLG) Haftbeschwerden der beiden Beschuldigten als unbegründet zurückgewiesen.

Tandler und ihr Partner Darius N. gelten als Inbegriff der Krisengewinnler, die zu Beginn der Pandemie im großen Stil an der Notlage des Staates verdienen wollten, mit zum Teil unanständig hohen Preisen für Schutzmaterial. So hatte Tandler dem Land Bayern Masken von zweifelhafter Qualität für 8,90 Euro das Stück verkauft – der höchste Preis, den Bayern in der Pandemie für Masken zahlte. Die größten Geschäfte tütete Tandler allerdings mit dem Bundesgesundheitsministerium unter CDU-Mann Jens Spahn ein. Sein Haus orderte bei der Firma Emix zunächst Masken für knapp eine Milliarde Euro.