Andrew Tate in Rumänien festgenommen Frauenfeind, TikTok-Star – und Menschenhändler?

Schon seit April ermittelt eine Spezialeinheit für Organisierte Kriminalität in Rumänien gegen ihn, seinen Bruder und zwei mutmaßliche Komplizen. Sie sollen seit Beginn des Jahres 2021 Menschenhandel in Rumänien und auch in den USA und Großbritannien betrieben und Frauen zur Prostitution gezwungen haben. Die bisher sechs nachgewiesenen Opfer seien nach der sogenannten Loverboy-Methode in die Falle gelockt worden, so die Staatsanwaltschaft. Nach Versprechen auf Liebe und Heirat sollen die Männer die Frauen mit Gewalt und Einschüchterung in verschiedenen Wohnungen um Bukarest festgehalten haben. Dort seien sie zum Sex und zu Auftritten in pornografischen Videos gezwungen worden, die dann per Internet verbreitet worden seien. Eines der Opfer sei zudem zweimal von einem der Festgenommenen vergewaltigt worden.

Andrew Tate schrieb am Freitag aus dem Arrest der Bukarester Polizei auf Twitter: »Die Matrix hat ihre Agenten geschickt.« Damit wollte er wohl andeuten, Opfer einer Verschwörung zu sein – eine Erzählung, die er schon vor seiner Festnahme in Videos vorbereitet hatte. Das britische Boulevardblatt »Daily Mirror« zitierte einen Sprecher Tates mit den Worten, die beiden Brüder hätten »den größten Respekt vor den rumänischen Behörden und werden helfen, wo sie können«.

Aufstieg nach Gewaltvideo bei Big Brother

Tates fragwürdiger Aufstieg als Internetberühmtheit begann laut einem Bericht der BBC im Jahr 2016 mit einem Rausschmiss bei der Sendung »Big Brother«. Schon damals ging es um Vorwürfe wegen Gewalt. Auf einem Video war demnach zu sehen, wie Tate eine Frau mit einem Gürtel schlug. Ein zweites Video zeigt laut »Guardian«, wie Tate eine Frau auffordert, ihre Verletzungen zu zählen, die er ihr zugefügt habe. Beide hätten anschließend beteuert, es habe keinen Missbrauch gegeben.

Vor etwa fünf Jahren soll Tate von Großbritannien nach Rumänien gezogen sein. Damals habe die britische Polizei Missbrauchsvorwürfe gegen ihn untersucht, berichtet der »Guardian«. In einem Video habe der Influencer damals erklärt, so sei es einfacher für ihn, Vergewaltigungsvorwürfen zu entgehen: »Ich bin kein Vergewaltiger, aber ich mag die Idee, einfach tun zu können, was ich will. Ich mag es, frei zu sein.«

Mit dieser Freiheit könnte es nun für längere Zeit vorbei sein. Ein Haftrichter soll am Freitag entscheiden, ob die Verdächtigen hinter Gittern bleiben.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version dieses Artikels wurde Tate mit den Worten »Du willst Argumente, du willst Krieg« zitiert. Korrekt aus dem Englischen übersetzt müsste es heißen »Du willst Auseinandersetzungen, du willst Krieg«. Wir haben den Fehler korrigiert.