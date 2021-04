Angeklagter in Terrorprozess »Hä? Geht's hier nicht ums Mittelalter?«

Zwölf mutmaßliche Rechtsterroristen sollen Anschläge in Deutschland geplant haben. Einer von ihnen arbeitete in der Verwaltung eines Polizeipräsidiums – er schildert seine Teilnahme an den Treffen als großes Missverständnis.