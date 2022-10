Die Polizei und Securitys haben in Italien offenbar einen Einbruch in die Villa des Fußballprofis Ángel Di María verhindert. Der private Sicherheitsdienst des Juventus-Turin-Spielers habe die Kriminellen entdeckt, als einige von ihnen bereits in den Garten gelangt waren. Die Sicherheitskräfte hätten die Eindringlinge stoppen können, berichten mehrere Medien, darunter »La Stampa« .