Auch in den Jahren nach 2009 beschäftigte S. die Justiz: 2010 und 2012 wurde laut Staatsanwaltschaft gegen ihn wegen Körperverletzung beziehungsweise gefährlicher Körperverletzung ermittelt, danach sei S. unter anderem durch Drogendelikte und Sachbeschädigungen sowie Schwarzfahren aufgefallen.

S. soll am Mittwochnachmittag an einer Grundschule in Berlin-Neukölln mehrfach mit einem Küchenmesser auf zwei Grundschülerinnen eingestochen haben. Er wurde nach der Tat in der Nähe des Tatorts festgenommen. Laut Ermittlern gibt es noch keine Hinweise auf ein Motiv. S. soll an einer psychischen Erkrankung infolge von Drogenkonsum leiden.