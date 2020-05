Angriff auf "heute-show"-Team "Woher kommt diese Wut, die meine Leute da abbekommen haben?"

Prellungen am ganzen Körper, Schnittwunden im Gesicht: Ein Kamerateam der "heute-show" wurde in Berlin brutal attackiert. Harald Ortmann, Chef der Produktionsfirma, über den Angriff und eine neue Dimension der Bedrohung in seinem Beruf.

Ein Interview von Julia Stanek