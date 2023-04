In einem Regionalzug bei Rosenheim soll ein Mann einen Polizisten mit einem Schraubenzieher angegriffen haben. Das berichtet die Bundespolizei. Der Verdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft.

In der Nacht von Freitag auf Samstag habe der 61-Jährige bei der Fahrscheinkontrolle zuerst einen Schaffner mit einem Messer bedroht, so die Bundespolizei. Am nächsten Bahnhof mussten alle Mitreisenden nach Aufforderung der Polizei den Zug verlassen. Anschließend hätten die Beamten den Mann zur Rede stellen wollen. Dieser habe daraufhin einen Polizisten mit einem Schraubenzieher angegriffen und leicht am Oberarm verletzt.