Angriff in S-Bahn nahe Frankfurt Teenager geht mit Teppichmesser auf 19-Jährigen los

Ein Jugendlicher hat in einer S-Bahn in Hessen einem anderen Fahrgast mit einem Messer schwere Gesichtsverletzungen zugefügt. Das Opfer musste in eine Klinik gebracht werden. Sein Motiv ist noch unbekannt.