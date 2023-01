Arbeit unter Polizeischutz

»Es ist unvorstellbar, was unsere Einsatzkräfte in dieser Silvesternacht erleben mussten«, sagte der Landesvorsitzende Lars Wieg der Mitteilung zufolge. Feuerwehr und Polizei in Berlin zählten in der Nacht zum Neujahrstag mehr als 30 verletzte Einsatzkräfte.