»Wir halten die vom Umweltministerium eingegangene Verpflichtung für wichtig, die diplomatischen Kanäle zu nutzen, um andere Gebiete in Italien oder in Europa zu finden, in die Bären, die sich in unserem Gebiet aufhalten, verbracht werden können«, sagte Regionalpräsident Fugatti am Freitag.

JJ4 ist auch unter dem Namen Gaia bekannt und die Schwester des 2006 in Bayern getöteten »Problembären« Bruno. Die Bärin hatte Anfang April einen 26-jährigen Jogger im Trentino angegriffen und getötet. Fugatti ordnete daraufhin an, das Tier zu erlegen. Nach einer Klage von Tierschützern setzte ein Gericht den Abschussbefehl aus. Am 11. Mai ist eine Anhörung vor Gericht zum Schicksal der 17-jährigen Bärin geplant.