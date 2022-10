Der Tatverdächtige hatte in einem Autohaus in Raesfeld 2021 eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker begonnen, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag in einer Pressemitteilung mit. Seine Leistung sei allerdings hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Besonders in der Berufsschule habe der Azubi die Anforderungen nicht erfüllt. Daher habe der Juniorchef des Autohauses im Juni ein Gespräch mit dem Beschuldigten geführt, in welchem er ihn aufgefordert haben soll, sich während eines anstehenden Urlaubs zu entscheiden, ob er das erste Lehrjahr wiederholen oder die Ausbildung abbrechen wolle.