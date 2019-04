Sogar als Anna Sorokin schon als Angeklagte vor Gericht stand, lieferte sie noch eine Show.

Ein Instagram-Account widmete sich ihren Outfits vor Gericht, an einem der Verhandlungstage erschien Sorokin demnach in einem weißen Kleid. Mehr zur Schau getragene Unschuld geht kaum.

Aber letztlich half ihr das nicht: In New York hat eine Jury die Deutsch-Russin nun wegen Diebstahls schuldig gesprochen. Das genaue Strafmaß soll am 9. Mai verkündet werden, Sorokin drohen laut "New York Times" bis zu 15 Jahre Gefängnis. Begründung: Sie betrog die New Yorker High Society über Jahre hinweg um einen sechsstelligen Betrag. Als Anna Delvey.

Unter diesem Namen lebte Anna Sorokin in Luxushotels in Manhattan, deren Rechnungen sie nicht beglich. Sie bekam Kredite von Banken und ging in Designerklamotten auf die besten Partys, in die exklusivsten Klubs, in die feinsten Restaurants. Dort gab sie auch mal Trinkgeld in Höhe von hundert US-Dollar, die Mahlzeiten und Reisen kosteten viele tausend. So klingt es in Berichten über ihr Leben als Anna Delvey. In dieser Rolle, die sie sich ausgedacht hatte, war sie eine deutsche Millionenerbin - meilenweit entfernt von der echten Anna, die aus armen Verhältnissen stammt.

Marokko-Urlaub für 62.000 Dollar

Das "New York Magazine" berichtete im Mai vergangenen Jahres ausführlich über den mutmaßlichen Betrug, über Privatbutler und Privatjets, über Strähnchen für 800 Dollar. Zuvor hatte eine Fotoredakteurin der "Vanity Fair" darüber geschrieben, wie Sorokin sie auf den Kosten eines gemeinsamen Marokko-Urlaubs - 62.000 Dollar - hatte sitzen lassen. Der Fall kam ins Rollen.

Auch vor Gericht ging es jetzt um die vielen hohen Beträge, zum Beispiel eine Minibar-Rechnung: 675 Dollar. "Das sind verdammt viele M&Ms", sagte Anklägerin Catherine McCaw dazu laut US-"Rolling Stone". McCaw attestierte Sorokin, die auch versucht hatte, einen Klub zu gründen und sich dafür 22 Millionen Dollar leihen wollte, kriminelle Energie.

Ihren gut betuchten Freunden aus der New Yorker High Society, bei denen sie sich nach und nach mit ihrer selbstbewussten Art Gehör verschafft hatte und denen Anna Delveys Lebensstil nicht fremd gewesen sein dürfte, erzählte Sorokin immer mal, dass sie gerade kein Geld dabei habe oder noch auf eine Überweisung warte. Also halfen die aus. Am Ende betrog sie ihre vermeintlichen Freunde um 275.000 US-Dollar, wie sich nun vor Gericht zeigte.

Wie Frank Sinatra in "New York, New York"

Sorokins Show zeigte sich vor Gericht nicht nur an ihrem Outfit, sondern auch in der Argumentation ihres Anwalts, Todd Spodek. Wie die "New York Post" schrieb, sagte dieser zum Ende der Verhandlung am Dienstag, Sorokin sei letztlich nur so vorgegangen wie einst von Frank Sinatra in "New York, New York" besungen: "Sinatra hat in New York einen brandneuen Start hingelegt, genauso wie Miss Sorokin." Die Anklage sah das anders und argumentierte mit Erfolg, dass Anna Sorokin über Monate nicht nur die falsche Identität der Anna Delvey angenommen hatte, sondern gezielt log und Überweisungen fingierte.

Aus Anna Delvey ist wieder Anna Sorokin geworden. Der schöne Schein ist gewichen - und hat die stinknormale Wirklichkeit dahinter offengelegt. Anna Sorokin wurde in der Nähe von Moskau geboren, mit 16 Jahren kam ihre Familie nach Deutschland. Sorokin ging in Eschweiler bei Aachen zur Schule. Sie, die vorgab, ihre Familie habe ein Vermögen von mindestens 60 Millionen Euro, entstammt einer Arbeiterfamilie. 2016 ging sie in die USA und nahm die Rolle der Anna Delvey an.

Inzwischen lautet die Frage, wer Anna Sorokins Rolle spielen wird: Netflix will ihre Geschichte verfilmen. Geht es nach Sorokin, könnte sie sich vorstellen, dass sie von Jennifer Lawrence oder Margot Robbie gespielt wird.

Anna Sorokin ist nun zwar schuldig. Wichtiger mag für sie aber etwas anderes sein. Sie ist nun auch berühmt.