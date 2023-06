Die heute 32-jährige Sorokin kam 2013 nach New York und machte der dortigen High Society jahrelang vor, sie heiße Anna Delvey, sei eine millionenschwere Erbin aus Europa, dabei war sie nur eine Abiturientin aus Eschweiler. So erschlich sie sich monatelange Übernachtungen in Luxushotels und Flüge in Privatjets, ohne die Rechnungen zu bezahlen. Außerdem versuchte sie, einen Kredit über mehrere Millionen Dollar aufzunehmen, um angeblich eine Kunstgalerie in Manhattan zu eröffnen. Sorokin wurde weltberühmt, als ihre Geschichte von Netflix verfilmt wurde.