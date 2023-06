Er machte selbst vor Kindern im Kinderwagen nicht halt: In Frankreich ist der 31-jährige Abdelmessik H. nach einem Messerangriff wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft gekommen. Er hatte am Donnerstag in einem Park und auf einem Spielplatz in Annecy vier Kleinkinder und zwei Erwachsene teils lebensgefährlich verletzt.