Polizei spricht von dynamischem Tatablauf

Den Tatablauf am Donnerstag beschrieb die Polizei als dynamisch. Um kurz vor 18 Uhr am Donnerstag sei der Notruf eingegangen, woraufhin mehrere Streifenwagen ausgerückt seien.

Der 30-Jährige habe in der Nähe des Bahnhofs auf einem 17-jährigen Schüler gekniet und zwei große Fleischermesser dabei gehabt. Ein 20 Jahre alter Mann sei zufällig hinzugekommen und habe sich geistesgegenwärtig auf den Angreifer geworfen – die Staatsanwältin sprach von »hoher Zivilcourage«. Die beiden leicht verletzten Männer waren am Abend noch in einem Krankenhaus behandelt worden, konnten dieses aber am Donnerstagabend wieder verlassen.