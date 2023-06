Drogen-Schnelltest in Bayern Mann will Polizei mit Urin seiner Frau in die Irre führen

Ein 33-Jähriger ist in Ansbach in eine Verkehrskontrolle geraten. Für einen Drogentest soll er den Urin seiner Frau verwendet haben – diesen hatte er laut Polizei in einem Beutel in seiner Unterhose versteckt.