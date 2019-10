Anschlag in Halle Bis auf eine Waffe waren alle selbst gebaut

Drei Tage nach dem tödlichen Anschlag in Halle an der Saale werden weitere Details bekannt. Der mittlerweile geständige Stephan Balliet führte zahlreiche Waffen und Sprengsätze mit sich. Wie der SPIEGEL aus Sicherheitskreisen erfuhr, waren alle Waffen bis auf eine selbstgebaut. Auch die Munition, die Balliet bei sich hatte, sei demnach selbst angefertigt worden.

Die Magazine der Waffen seien zum Teil CNC-gefräst - also mit einem computergesteuerten Fräsgerät gefertigt worden. Ohne Hilfe sei das nicht möglich, hieß es weiter aus Sicherheitskreisen. Gekauft habe der Täter das Material im Internet und anschließend sei per Paypal gezahlt worden.

Balliet hatte am Mittwoch versucht, eine Synagoge zu stürmen . Mehr als 50 Menschen hatten sich zu dem Zeitpunkt in dem Gotteshaus aufgehalten, um das wichtigste jüdische Fest, Jom Kippur, zu feiern.

Der Angreifer tötete eine 40-jährige Frau vor dem Gotteshaus; in einem nahe gelegenen Döner-Imbiss erschoss er einen 20 Jahre alten Mann aus Merseburg. Auf der Flucht verletzte der Täter zudem eine 40 Jahre alte Frau und deren 41 Jahre alten Mann mit Schüssen. Die Waffen des Täters haben am Mittwoch mehrfach versagt, sonst wären wohl noch mehr Menschen gestorben.

Nach der Festnahme stellten die Ermittler im Auto des Täters mehrere Waffen und vier Kilo Sprengstoff sicher. (Lesen Sie hier die Titelgeschichte des SPIEGEL zu dem Attentat).

Generalbundesanwalt spricht von Terrorakt

Mittlerweile hat die Bundesanwaltschaft den Fall übernommen. Generalbundesanwalt Peter Frank stuft die Tat als Terrorakt ein. Balliet wird zweifacher Mord und neunfacher versuchter Mord vorgeworfen. In einer mehrstündigen Vernehmung beim Bundesgerichtshof am Donnerstagabend in Karlsruhe gestand Balliet die Tat und bestätigte ein rechtsextremistisches Motiv.

Deutschlandweit hatte die Tat für Entsetzen gesorgt. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sprach von einer "Schande für unser ganzes Land". Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte, sie sei "schockiert und bedrückt von dem Verbrechen".

Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, erhob schwere Vorwürfe gegen die Polizei: "Dass die Synagoge in Halle an einem Feiertag wie Jom Kippur nicht durch die Polizei geschützt war, ist skandalös."