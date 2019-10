Ein Mann aus Mönchengladbach in Nordrhein-Westfalen steht laut Medienberichten im Verdacht, das sogenannte Manifest des Attentäters von Halle (Saale) im Internet verbreitet zu haben. Polizisten suchten den Verdächtigen am Wochenende in seiner Mönchengladbacher Wohnung auf, wie am Mittwoch veröffentlichte Recherchen von WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" ergaben.

Am Morgen wurde demnach die Wohnung des Mannes mit richterlichem Beschluss durchsucht. "Mit Blick auf die laufenden Ermittlungen kann ich mich zum Sachverhalt derzeit nicht äußern", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach den Berichten zufolge. Gegen den Mann werde offenbar wegen des Verdachts der Volksverhetzung ermittelt, hieß es.

Die mit der Aufklärung des Anschlags in Halle betrauten Ermittler des Bundeskriminalamtes (BKA) konnten den Verdächtigen aus Mönchengladbach demnach durch einen Hinweis aus dem Ausland identifizieren. US-Behörden sollen zuvor die IP-Adressen des von dem Mann genutzten Computers übermittelt haben. Der Mönchengladbacher steht laut den Berichten im Verdacht, das rund 15-seitige PDF-Dokument, das der rechtsextreme Attentäter erstellt haben soll, sehr zeitnah zur Tat im Internet veröffentlicht zu haben.

Der Mann soll der Polizei bereits am Wochenende bereitwillig seinen Computer ausgehändigt haben, heißt es in den Berichten. Er soll zudem erklärt haben, den Attentäter nicht zu kennen. Politisch sei er selbst eher "links". Weder Polizei noch Verfassungsschutz sei der Mann aus Mönchengladbach als Extremist bekannt.

Der Attentäter Stephan Balliet sitzt in Untersuchungshaft. Am Mittwoch vor einer Woche hatte der 27-Jährige schwer bewaffnet versucht, in die Synagoge in Halle einzudringen, in der rund 50 Gläubige den jüdischen Feiertag Jom Kippur begingen. Als der Plan misslang, erschoss der Täter auf der Straße eine 40 Jahre alte Frau und kurz darauf einen 20-jährigen Mann in einem Dönerimbiss. Es gab mehrere Verletzte. Balliet hat die Tat gestanden und dabei antisemitische und rechtsextreme Motive eingeräumt.