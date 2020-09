Prozess nach Halle-Attentat "Nach dem heutigen Tage wird er mir keine Qualen mehr verursachen"

Im Prozess in Halle haben erstmals jene ausgesagt, die das Ziel des Terroranschlags vom 9. Oktober 2019 waren - betende Juden in der Synagoge. Ihre Botschaft an den Attentäter ist klar: Wir lassen uns nicht einschüchtern.