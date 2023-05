Am Pfingstwochenende 1993 hatten vier Rechtsradikale das Haus der türkischstämmigen Familie Genç in Solingen angezündet. Fünf Frauen und Mädchen starben: Gürsün İnce (27), Hatice Genç (18), Gülüstan Öztürk (12), Hülya Genç (9) und Saime Genç (4). »Es gibt in der Geschichte unseres Landes Wunden, die für immer bleiben – der 29. Mai 1993 gehört dazu«, sagte Landtagspräsident André Kuper in der Gedenkstunde.