Die Staatsanwaltschaft hält den nach dem Wohnhausbrand im thüringischen Apolda mit vier Toten im vergangenen Jahr festgenommenen Mann für schuldunfähig. Der Beschuldigte sei aufgrund einer Erkrankung nicht in der Lage gewesen, das Unrecht seines Handelns einzusehen, teilte die Staatsanwaltschaft in Erfurt am Donnerstag mit. Dem 35-Jährigen droht daher keine Strafe, sondern die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Der Mann ist seit Ende August in behördlichem Gewahrsam.