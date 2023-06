Fünf Tage nach dem Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in Apolda ist der Verstorbene identifiziert. Es handle es sich um den bisher vermissten acht Jahre alten Sohn einer ukrainischen Familie, informierte die Landespolizeiinspektion Jena . Eine DNA-Analyse bei der rechtsmedizinischen Untersuchung habe die Identität bestätigt. Das Kind war nach früheren Angaben an einer Rauchgasvergiftung gestorben. Zunächst hatte es geheißen, der Junge wäre neun Jahre alt gewesen.