Tödlicher Brand in Apolda Überwachungskamera brachte Ermittler auf die Spur des Verdächtigen

Ein Mann betritt mit Benzinkanistern in der Hand das Haus: Nach dem verheerenden Feuer in Apolda, ist bekannt geworden, dass es Aufzeichnungen gibt, die den Verdächtigen belasten. Er ist nun in Untersuchungshaft.